Serie A – Le parole di Zoff sull’Italia

Sull’importanza del pubblico: “Il pubblico ha sempre determinato un aiuto notevole. Quando sei all’estero, almeno allo stadio, non puoi però avere sempre tutti dalla tua parte. Anzi… Resta comunque sempre la responsabilità della partita e del dover far bene anche per i tuoi tifosi. Quelli presenti allo stadio e quelli a casa davanti alla televisione”. Sulla Svizzera: “Nessuna gara è semplice. La nostra parte di tabellone sembra più facile, ma solo sulla carta. Poi il campo stabilirà se è vero, oppure no”.