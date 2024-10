Serie A, Zangrillo: “Balotelli al Genoa sfida che mi toglie il sonno”

Balotelli potrebbe tornare in Serie A per vestire la maglia del Genoa: il presidente del club Zangrillo avrebbe confermato tale possibilità

Attraverso i microfoni dell’ANSA, Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato della possibilità di ingaggiare Mario Balotelli per fargli tornare a calcare i campi della Serie A. Ecco le sue parole: “Personalmente credo che Balotelli potenzialmente sia stato, negli ultimi vent’anni, il più grande numero 9 italiano. Per una serie di circostanze non ha saputo o non ha potuto esprimersi. Sono convinto che SuperMario, in uno stadio come quello di Genova e davanti alla Gradinata Nord, possa ritornare per una o due stagioni il grande che è stato. È una sfida che, da qualche giorno, mi toglie il sonno”.

Zangrillo: “Futuro Gilardino? Non dipende da me…”

Sul futuro e sul tecnico del Genoa, Zangrillo ha poi aggiunto: “La partita di sabato dobbiamo interpretarla come importante, ma non come la partita della vita Gilardino non si tocca? Nella vita ho imparato ad essere soprattutto umile, conoscere il mio perimetro e andare avanti così. Le decisioni le prendono poi il Direttore Sportivo, l’Amministratore delegato e lo staff tecnico. Le decisioni non competono me, ma tenevo corretto richiamare tutti al ricordo. Tante volte gli allenatori penso subiscano scelte che sono veramente e profondamente ingiuste perché sono figlie del momento Noi abbiamo avuto tantissimi infortuni e sfido chiunque in una situazione del genere a rimanere competitivi in Serie A, ricordandoci sempre che siamo ancora all’inizio”.