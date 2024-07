Serie A, Vanoli si presenta: “Torino club che ha fatto la storia”

Vanoli, nuovo allenatore del Torino, si è presentato in conferenza stampa: per lui, prima esperienza alla guida di una panchina di Serie A

Paolo Vanoli, nuovo allenatore del Torino, si è presentato per parlare della sua prima esperienza alla guida tecnica di una panchina di Serie A. Ecco le sue prime dichiarazioni da tecnico dei granata: “Ringrazio per l’opportunità. Moretti mi ha portato via il posto a Firenze perché ero vecchietto (ride, ndr). E’ bello iniziare a questa avventura. Ora dobbiamo essere sintetici perché poi abbiamo allenamento. Il Toro rappresenta e ha scritto la storia più importante del mondo calcistico. Sono orgoglioso di poterlo rappresentare, è una bella responsabilità”.

Vanoli: “Convinto di alzare l’asticella”

L’allenatore del Torino ha proseguito: “Ringrazio Juric, qui c’è una cultura del lavoro importante. Ogni allenatore ha la sua identità, voglio creare questo Toro seguendo la mia filosofia e le mie idee. Ci devo lavorare, so che dovrò lavorare tanto ma non mi spavento. E sono convinto di poterci arrivare. I giocatori che stiamo scegliendo è in funzione al mio stile di gioco. Obiettivi? Partono da un’identità, il mio primo obiettivo è essere concreti negli obiettivi. Questa prima parte mi serve per conoscere il gruppo e far capire ai giocatori cosa voglio”.