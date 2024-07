Serie A, stagione al via: la Juve debutta in casa con il Como

Il calendario di Serie A ha preso forma: nella stagione 2024/25, la Juventus debutta in casa alla prima giornata contro il neopromosso Como

Il calendario della Serie A 2023/24 prende forma. Dal 17 agosto al 25 maggio, le venti partecipanti al massimo torneo nazionale si sfideranno incessantemente con le sole eccezioni delle quattro pause in programma per gli impegni delle Nazionali. La Juventus debutterà in casa contro il neopromosso Como di Cesc Fabregas all’Allianz Stadium.

Calendario Serie A: le date da cerchiare per la Juve nel girone d’andata

Il primo match di spessore della Juventus sarà alla terza giornata in casa contro la Roma di mister De Rossi. Alla quinta verrà ospitato il Napoli dell’ex Antonio Conte. Il derby d’Italia sarà alla nona giornata, mentre quello della Mole alla dodicesima.