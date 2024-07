Materazzi scherza: “Thiago Motta? Non ci parlo si è della Juve”

L'ex Inter Marco Materazzi ha parlato del nuovo allenatore della Juve e suo ex compagno di squadra Thiago Motta

A margine della cerimonia per il sorteggio del calendario di Serie A, l’ex Inter Materazzi ha parlato del nuovo allenatore della Juve e suo ex compagno di squadra Thiago Motta: “Stanno facendo le cose fatte bene. Hanno preso un allenatore giovane ma con tantissima esperienza. Ha dimostrato di essere più che valido“.

Juve, le parole di Materazzi su Thiago Motta

“Mi spiace perché era un mio compagno di Triplete e ora dovrà fare bene alla Juventus. Se ci ho parlato? No, non ci parlo se è juventino. Scherzo ovviamente. Farà giocare bene la squadra. Quando cambi tanto, e penso che la Juventus lo farà, non è facile trovare subito la quadra. Ma la Juve è sempre la Juve, non c’è da avere paura, ma bisogna rispettarla”, ha concluso.