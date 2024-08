Serie A, Rocchi: “Tolleranza zero contro il razzismo”

La Serie A dice no al razzismo: le parole del designatore arbitrale Gianluca Rocchi intervenuto nella conferenza stampa dell'AIA a Cascia

La Serie A dice no al razzismo. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, infatti, intervenuto nella conferenza stampa dell’AIA a Cascia ha detto: “Nessun passo indietro sul razzismo, sarà ancora tolleranza zero verso ogni manifestazione in tal senso. La scorsa stagione è andata bene, tranne che in un episodio, quello di Udine, non abbiamo registrato momenti particolari di razzismo e questo grazie anche alla maturità del pubblico e delle società”.

Serie A, le parole di Rocchi

“Massima severità verso i calciatori che entrano per far male sugli avversari. Vogliamo tutelare la salute dei giocatori. Dobbiamo assolutamente tutelare chi gioca al calcio”, ha concluso.