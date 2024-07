Serie A, novità Supercoppa italiana: si giocherà in Arabia Saudita

Presa la decisione su dove giocare la Supercoppa italiana 2024/2025: per la prima volta la competizione sarà disputata in Arabia Saudita

La Supercoppa apre all’Arabia Saudita. Infatti, in occasione della presentazione a Milano dell’edizione 2025 è stata rivelata la destinazione nel quale si disputerà la competizione che vedrà impegnati i Campioni d’Italia dell’Inter, il Milan secondo in classifica in Serie A, la Juventus vincitrice della Coppa Italia e la finalista Atalanta.

Supercoppa Italiana in Arabia: è la prima volta

Nella prima settimana di gennaio, le quattro squadre si daranno appuntamento a Riyadh. Per la prima volta la Supercoppa italiana si disputerà appunto in territorio saudita. In Italia si potrà comunque assistere alle tre partite in chiaro, in quanto i match saranno trasmessi dai canali Mediaset.