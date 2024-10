Serie A, Lecce: “Settimana difficile. Ultimi match insoddisfacenti”

Luca Gotti, tecnico del Lecce, ha parlato del momento difficile attraversato dalla squadra, delusa dai recenti risultati ottenuti in Serie A

Nella conferenza stampa di vigilia del match di Serie A contro l’Udinese ha parlato il tecnico del Lecce, Luca Gotti. Ecco le sue parole: “Veniamo da tre partite senza soddisfazioni. Però posso dire che la squadra ha lavorato bene. La squadra deve proseguire un percorso di miglioramento degli eventuali limiti: ancora non riesce a gestire bene i momenti della partita. In una partita ci sono altalene emotive di un certo tipo. Dopo una sberla c’è un motivo in cui non sei ancora lucido e questo ci sta capitando. Il livello della Serie A non permette questo genere di errori”.

Gotti: “Il calcio è uno sport sorprendente…”

Il tecnico del Lecce ha proseguito: “Ci sono giocatori che hanno caratteristiche mirate e Oudin ha ottima disponibilità tecnica. Devo attingere di volta in volta dalle caratteristiche migliori per affrontare la partita. Rebic ha prevalentemente giocato esterno, quella è la sua mattonella. Devo cercare di mettere i giocatori a loro agio e creare delle dinamiche di squadra funzionali. Il calcio ci sorprende perché ci sono situazioni che sembrano cristallizzate e poi cambino in maniera repentina, così come la partita col Parma. Anche in queste situazioni individuali si accendono scintille che cambiano l’aspetto emotivo. Voglio prendermi tutte le cose positive che possono accadere anche in tempi brevissimi”.