Serie A, Kvratskhelia: “Conte mi sta migliorando”

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato dell'impatto di Antonio Conte: per il georgiano, il tecnico lo starebbe migliorando sul lato tattico e fisico

Intervistato per i canali FIFA, Khvicha Kvaratskhelia ha parlato dell’impatto del ritorno di Antonio Conte in Serie A per lui. Ecco le sue parole: “Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Antonio Conte. Altre persone mi avevano detto che era un grande allenatore e sono contento di poterlo sperimentare in prima persona .È uno dei migliori al mondo e con lui cerco di migliorare sia fisicamente che tatticamente. Credo che con il suo aiuto potrò ottenere i risultati desiderati sia a livello di club che a livello internazionale”.

Kvratskhelia: “Obiettivi? Ho due sogni…”

Successivamente, l’esterno georgiano ha parlato delle sue ambizioni con la Nazionale e con il Napoli. Ecco le sue parole: “Più di tutto, sogno di qualificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club. Spero di trasformare questi sogni in realtà. Vincere il trofeo più importante del calcio per club è il sogno di ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni georgiano sogna. Credo che sarebbe un doveroso tributo a tutti coloro che hanno rappresentato la Georgia in passato. Vogliamo continuare sulla loro strada, raggiungere questo obiettivo e rendere orgoglioso il nostro Paese”.