Conte sullo Scudetto: "Dobbiamo essere realisti..."

Antonio Conte, allenatore del Napoli ed ex Juventus, ha detto la sua sulla per lo Scudetto tra gli azzurri ed i bianconeri.

Antonio Conte, allenatore del Napoli ed ex Juve, ha detto la sua sullo Scudetto. Ecco le sue parole in conferenza: “L’equilibrio parte sempre dalla disponibilità dei giocatori al di là del modulo e della vari situazioni. La voglia di lavorare in fase offensiva e difensiva ti permette di avere questo equilibrio . Non so se avete visto il lavoro che ha fatto Politano. E’ la dimostrazione che l’io viene messo a disposizione della squadra sacrificando anche delle proprie caratteristiche. Matteo ha fatto una grandissima partita non prendendo qualità in fase offensiva. Scott e Neres sono arrivati a fine mercato, avremmo potuto provare altro prima. Con la Juve abbiamo rischiato cambiando sistema, ma questa squadra può fare più moduli. Oggi ho visto un po’ di appagamento e per questo ho cambiato”.

Sullo Scudetto

“Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Io di questa squadra sono già innamorato, è un gruppo di ragazzi e non lo dico per piaggeria, molto disponibile. Tutti ragazzi per bene, si sta creando un bell’entusiasmo. Capisco tutto, ma dobbiamo lavorare per fare diventare realtà i sogni dei tifosi. Al tempo stesso devo essere molto realista, siccome ho un minimo di esperienza dico che dobbiamo viaggiare con i piedi per terra e non guardare gli altri. Oggi all’inizio ho visto un po’ di nervosismo, penso che i ragazzi percepivano che vincendo potevamo andare in testa. Dovevamo vincere giocando dopo, avevamo una pressione, anche questi sono step da fare per essere competitivi”.