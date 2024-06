Serie A – Niente da fare per la Juve: Holm è del Bologna

Niente da fare per la Juve: Holm è un nuovo giocatore del Bologna. Il comunicato ufficiale del club rossoblù

Holm è stato a lungo un obiettivo della Juve ma alla fine l’esterno svedese non si trasferirà a Torino. È ufficiale, infatti, il trasferimento al Bologna.

Serie A – Sfuma l’obiettivo della Juve: Holm al Bologna

Ecco il comunicato del club rossoblù: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Spezia Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Emil Holm. Undicesimo calciatore svedese della storia del club, Emil Holm è un difensore classe 2000, noto per le eccellenti doti fisiche e atletiche. Abile nei contrasti e nel posizionamento, Holm possiede un buon tempismo negli interventi e nei duelli aerei. La sua capacità difensiva è rafforzata da un’ottima comprensione del gioco. In attacco eccelle nei cross dalla fascia destra e nei dribbling, ha un controllo palla sicuro e passaggi precisi. Holm rappresenta il prototipo del terzino moderno: un difensore capace di contribuire in modo significativo in entrambe le fasi di gioco. La sua combinazione di abilità tecniche, fisiche e tattiche lo rende un giocatore completo e versatile. Da giugno 2024 è rossoblù a titolo definitivo”.