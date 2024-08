Serie A, infortunio Morata: Milan in ansia

Il Milan dovrà rinunciare al suo attaccante principale per diverso tempo: Alvaro Morata si è infortunato alla prima giornata di Serie A

Nessuna novità positiva per il Milan dopo gli esami diagnostici che hanno confermato l’infortunio muscolare che ha afflitto Alvaro Morata contro il Torino alla prima giornata di Serie A. Infatti, il calciatore spagnolo ha rimediato l’infortunio proprio in occasione del gol segnato al 89′, permettendo ai rossoneri di iniziare la rimonta sulla squadra granata.

Morata out per almeno quattro partite

Tramite i propri canali ufficiali, il Milan ha reso noto che Alvaro Morata si è procurato una lesione al retto femorale sinistro. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi attorno alle tre settimane, costringendo il calciatore ex Juventus a saltare i match in Serie A contro Parma e Lazio, così come gli impedirà di rispondere alla convocazione in Nazionale per le partite di Nations League del 5 e dell’8 settembre.