Serie A, il Venezia pesca dal Belgio: preso Schingtienne

Il Venezia ha ufficializzato l'acquisto di Joel Schingtienne: il difensore centrale arriva in Serie A dopo l'ultima esperienza in Belgio

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia ha reso noto l’acquisto del difensore centrale Joel Schingtienne. Dopo Richie Sagrado, il club arancioneroverde preleva in questa stagione un calciatore dal Leuven.

Il comunicato del club

“Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Oud-Heverlee Leuven per l’acquisizione a titolo definitivo del difensore Joël Schingtienne. Il difensore belga classe 2002, ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione 2028/29. Cresciuto nelle giovanili dell’RSC Anderlecht, Schingtienne 22 anni, si trasferisce all’Oud-Heverlee Leuven nel 2018 e nel maggio 2022 firma il suo primo contratto da professionista. Nella stagione 2022/23, Joel totalizza 22 presenze e un goal con la squadra U23 del Leuven nel campionato First National, ed esordisce in Jupiler Pro League il 15 aprile 2023 nel match contro il KV Oostende. Confermato nella prima squadra del Leuven, nel 2023/24 totalizza tra campionato, Croky Cup e playoff, 38 presenze mettendo a segno un goal e un assist. Schingtienne, ha iniziato la stagione con la maglia del Leuven disputando le prime quattro partite della Jupiler Pro League 24/25″.