Juve, UFFICIALE: Nicolussi Caviglia al Venezia. I dettagli

La Juve ha ufficializzato il trasferimento di Nicolussi Caviglia al Venezia: il comunicato e tutti i dettagli

La Juve ha ufficializzato il trasferimento di Nicolussi Caviglia al Venezia. Ecco il comunicato: “I percorsi di Hans Nicolussi Caviglia e della Juventus si dividono dopo una vita passata assieme: il calciatore classe 2000 si trasferisce al Venezia a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a titolo definitivo“.

“Hans conosce molto bene la storia della Juventus: aveva difatti solamente 8 anni quando per la prima volta incrociava la sua strada con quella bianconera entrando a far parte in pianta stabile del nostro settore giovanile. Settore giovanile che ha vissuto in ogni suo aspetto maturando anno dopo anno come calciatore ma anche come uomo. In tutte le categorie un punto di riferimento costante per i compagni: dal punto di vista tecnico e da quello caratteriale con una dedizione al lavoro e al sacrificio da prendere sempre come esempio.

Il settore giovanile bianconero ma anche le esperienze in prestito a Perugia, la sfortunata, per via di un infortunio, parentesi di Parma, i mesi al Südtirol e alla Salernitana prima della scorsa annata trascorsa in pianta stabile in Prima Squadra, con cui ha esordito nel marzo del 2019 all’Allianz Stadium. 13 le presenze totali con la Juventus dei grandi, 10 delle quali proprio nella passata stagione: compresa la finale di Coppa Italia giocata dal primo minuto e che ha permesso ad Hans di conquistare un trofeo da protagonista dopo il campionato vinto nella stagione del debutto. Grazie di tutto Hans e in bocca al lupo per il futuro!“, ha concluso il club bianconero.