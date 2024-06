Serie A, Eto’o vince il premio Internazionale Fair Play Menarini

Samuel Eto'o, ex attaccante che ha militato in Serie A con le maglie di Inter e Samp, sarà festeggiato per il premio Internazionale Menarini

In occasione dei festeggiamenti per la consegna del premio Internazionale Fair Play Menarini, Samuel Eto’o tornerà in Italia. L’ex attaccante che in Serie A ha militato all’Inter e alla Sampdoria, tornerà il 4 luglio a Fiesole, presso il Teatro Romano.

Il premio a Eto’o

“Da sempre in prima fila per contrastare il razzismo nel calcio, Samuel Eto’o incarna a pieno i valori di etica, lealtà e rispetto del Premio”. Queste le parole pubblicate dalla Fondazione Fair Play Menarini. Eto’o, non solo in patria ma per tutta l’Africa è da tempo un simbolo positivo dello sport. Eletto nel 2007 miglior giocatore africano del secolo, Eto’o ha conquistato un oro alle Olimpiadi del 2000 e due Coppe d’Africa, nel 2000 e nel 2002 con la maglia del Camerun, squadra nazionale di cui è il capocannoniere assoluto con 56 reti.