Serie A, Gravina: “Alcune società non vogliono i tornei giovanili”

Gravina ha parlato della richiesta di alcune società di Serie A: chiederebbero la revoca dell'obbligo di partecipare ai tornei giovanili

Nel corso dell’audizione alla Commissione Cultura della Camera su sport, scuola e ricerca, ha parlato Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC avrebbe rivelato come queste società vorrebbero modificare abolire l’obbligo di prendere parte alle competizioni giovanili, rendendola la partecipazione facoltativa.

Le parole di Gravina

“Un altro tema che, ci era stato assicurato, sarebbe stato inserito nel Dl è una norma transitoria per l’abolizione del vincolo che al 30 giugno 2024 genererà un disastro nel sistema dei vivai nazionali. Al 30 giugno 2024 ad esempio i nostri giovani vincitori del campionato Europeo under 17 saranno tutti svincolati. Questo vuol dire che tante società che operano all’estero, una su tutte il Bayern, ci stanno portando via dei gioiellini con un danno incredibile per i vivai italiani. Abbiamo ricevuto richieste delle società di non rendere più obbligatorie le competizioni giovanili, perché sono una esposizione di calciatori. Vuol dire lavorare con sacrificio solo a vantaggio di altre società che non aspettano altro che prendere il prodotto finito”.