Serie A, le designazioni per l’8a giornata: Juve-Lazio a Sacchi

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato: “Gli arbitri che dirigeranno le gare in programma tra il 19 e il 21 ottobre, valide per l`8ª giornata di Serie A Enilive Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/25 in programma da sabato 19 a lunedì 21 ottobre. COMO – PARMA Sabato 19/10 h.15.00 FABBRI DEL GIOVANE – CAPALDO IV: CREZZINI VAR: SERRA AVAR: DI BELLO GENOA – BOLOGNA Sabato 19/10 h.15.00 DOVERI IMPERIALE – BERTI IV: ARENA VAR: PAIRETTO AVAR: MARINI MILAN – UDINESE Sabato 19/10 h.18.00 CHIFFI DEI GIUDICI – YOSHIKAWA IV: COSSO VAR: MARIANI AVAR: LA PENNA JUVENTUS – LAZIO Sabato 19/10 h.20.45 SACCHI BINDONI – TEGONI IV: TREMOLADA VAR: DI PAOLO AVAR: GUIDA”.

Le altre designazioni

“EMPOLI – NAPOLI Domenica 20/10 h.12.30 ABISSO MASTRODONATO – SCARPA M. IV: SOZZA VAR: PATERNA AVAR: MARIANI LECCE – FIORENTINA Domenica 20/10 h.15.00 FOURNEAU ROSSI C. – GARZELLI IV: BONACINA VAR: MARINI AVAR: PAIRETTO VENEZIA – ATALANTA Domenica 20/10 h. 15.00 ZUFFERLI BACCINI – FONTEMURATO IV: AYROLDI VAR: LA PENNA AVAR: MAGGIONI CAGLIARI – TORINO Domenica 20/10 h. 18.00 AURELIANO VECCHI – CAVALLINA IV: GIUA VAR: GUIDA AVAR: MERAVIGLIA ROMA – INTER Domenica 20/10 h. 20.45 MASSA CARBONE – PERETTI IV: FELICIANI VAR: DI BELLO AVAR: DI PAOLO H. VERONA – MONZA Lunedì 21/10 h. 20.45 DIONISI LO CICERO – CECCONI IV: PERENZONI VAR: MAZZOLENI AVAR: CAMPLONE”.