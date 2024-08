Serie A, convocati Venezia: c’è subito l’ex Juve Nicolussi Caviglia

Il Venezia ha diramato la lista dei convocati per la prossima di Serie A: tra le fila dei lagunari ci sarà l'ex Juve, Nicolussi Caviglia

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Venezia di mister Di Francesco è pronto a scendere nuovamente in campo in Serie A. L’avversario di turno sarà di quelli complicati, la Fiorentina del tecnico Raffaele Palladino allo stadio Artemio Franchi. Per il Venezia sarà una sfida probante senza ancora alcune pedine fondamentali della rosa, come Joel Pohjanpalo, Bjarki Bjarkason e Gianluca Busio. In particolare, l’assenza di quest’ultimo, oltre che del partente Tanner Tessmann, sarà ovviata dall’ultimo ingresso dalla Juventus di Hans Nicolussi Caviglia.

Di Francesco convoca Nicolussi Caviglia: l’ex Juve parte dalla panchina

Come anticipato in conferenza stampa, il centrocampista valdostano farà parte della spedizione a caccia dei primi punti nella nuova Serie A. Nicolussi Caviglia non esordirà, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dal 1′ minuto: il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, vorrebbe confermare almeno dieci undicesimi della squadra scesa in campo contro la Lazio. Tra questi, il duo in mediana formato da Alfred Duncan e Kofod Andersen.