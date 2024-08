Serie A, Conte attacca: “A questo Napoli servono rinforzi”

Parole dure per l'allenatore del Napoli Conte dopo la vittoria con brivido contro il Modena: Servono rinforzi in vista della Serie A

Il Napoli dell’ex Juve Antonio Conte ha passato il turno di Coppa Italia contro il Modena soltanto ai rigori, al termine di una partita sofferta e difficile.

Serie A, le parole di Conte

L’ex bianconero ai microfoni di Mediaset ha detto: “Dobbiamo continuare a lavorare, avremmo voluto dare qualche gol in più ai nostri tifosi. C’è tanto da lavorare, noi sul campo ma anche la società. Ci sono cose oggettive che non voglio andare a sottolineare. Mi sono messo a completa disposizione della società, sapevo la situazione che trovavo e sul mercato hai dei paletti a livello del costo del giocatore o dell’ingaggio. Molti calciatori non vengono qua perché non giochiamo le coppe. Io voglio il bene del Napoli e cercare di rinforzare la rosa perché ne abbiamo bisogno. Poi quello che accadrà non lo so, oggi è stato un bel bagno di realtà“.