Serie A – Cagliari, Empoli e Venezia ancora senza allenatore

Questa settimana può essere quella definizione del roster delle panchine di Serie A: all'appello mancano ancora Empoli, Cagliari e Venezia

Con l’ufficializzazione di venerdì scorso di Paolo Vanoli alla guida del Torino nella prossima stagione, rimangono solo tre panchine in Serie A con un posto vacante. Stiamo parlando di Cagliari, Empoli e Venezia: i tre club avrebbero però scelto la guida tecnica e questa settimana dovrebbe essere quella della chiusura del cerchio.

Cagliari, Empoli e Venezia pronte alla stretta sull’allenatore

La prossima panchina che dovrebbe essere ufficializzata dovrebbe essere proprio quella del Venezia. Trovata l’intesa con il Torino per Vanoli sulla base del pagamento di 800 mila euro rispetto al milione di clausola del tecnico, il club arancioneroverde dovrebbe mettere nero su bianco con Eusebio Di Francesco. L’ex tecnico del Frosinone, dopo l’amara retrocessione dell’ultima giornata dello scorso campionato rimarrebbe dunque ancora in Serie A. Dopo il Venezia, potrebbe toccare al Cagliari che sarebbe vicinissimo all’intesa con l’Empoli per Davide Nicola. L’artefice dell’ennesima impresa salvezza sbarcherà dunque in Sardegna, liberando la panchina a Roberto D’Aversa, in pole per succedergli alla guida dei toscani.