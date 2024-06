Lega Serie A, i numeri sulla Juventus nella scorsa stagione

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juventus, parlando anche di numeri e statistiche.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato: “Quattro punti più in basso dei rossoneri, la Juventus, che nel girone di andata ha accarezzato l`idea di poter dare filo da torcere all`Inter fino alla fine. Una sola sconfitta, nella quinta giornata contro il Sassuolo, quattro pareggi, con Bologna, Atalanta, Inter e Genoa, e quattrodici vittorie hanno permesso ai bianconeri di girare a-2 dalla squadra di Simone Inzaghi e a + 7 sul Milan al termine della prima parte di stagione. Poi dopo le vittorie con Sassuolo e Lecce nelle prime due di ritorno, i bianconeri si sono inceppati vincendo solo altre tre partite, perdendo con Inter, Udinese, Napoli e Lazio e dicendo addio ai sogni di gloria, ma anche al secondo posto, ottenuto dal Milan.

1.32 punti di media a partita nel girone di ritorno: nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo nel 2009/10 i bianconeri avevano fatto peggio (1.16 a match) in un girone di ritorno in Serie A. Ai quattro pareggi del girone di andata se ne sono aggiunti altri dieci nel girone di ritorno. Solo in un’occasione la Juve aveva chiuso in parità più incontri in una singola stagione in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria: 15 nel 2011/12. I bianconeri sono la squadra che in percentuale ha realizzato più gol con i difensori in questa Serie A (24% – 13/54).

Inoltre, soltanto l’Inter ha mandato a segno più giocatori diversi (7) di questo reparto rispetto ai bianconeri in questo torneo (6, come Atalanta e Milan). Tra i sette difensori con più di tre gol in questo campionato Federico Gatti (4 reti, classe 1998) è il più giovane – l’ultimo difensore della Juventus a realizzare più di quattro reti senza calci di rigore in una singola stagione di Serie A è stato Igor Tudor nel 2000/01 (6). Weston McKennie ha fornito ben cinque assist che hanno portato al gol Dusan Vlahovic (16 gol in 33 presenze – record realizzativo personale in maglia bianconera), nessun giocatore ha servito più passaggi vincenti a un singolo compagno nella Serie A TIM 2023/24: record al pari di Raoul Bellanova per Duván Zapata”.