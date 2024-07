Lega Serie A, gli auguri a Vieri per il compleanno

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul compleanno di Bobo Vieri, ex calciatore di Juve ed Inter.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Vieri, ex Juve. Ecco il comunicato: “1973: buon compleanno Christian Vieri, che compie 51 anni. `Bobo` ha vestito le maglie di Torino, Pisa, Ravenna, Venezia, Atalanta, Juventus, Atletico Madrid, Lazio, Inter, Milan, Monaco e Fiorentina. Nel suo palmares, 1 Supercoppa europea (1996), 1 Coppa Intercontinentale (1996) ed 1 Scudetto (1997) con la Juventus, 1 coppa delle Coppe (1999) con la Lazio, 1 Coppa Italia (2005) con l’Inter, oltre ad essere stato “Pichichi” in Liga nel 1997/98 e capo-cannoniere della serie A nel 2002/03. In azzurro conta 23 reti in 49 presenze. 1982: buon compleanno Antonio Cassano, che compie 42 anni. Il fantasista di Bari vecchia ha vestito le maglie di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter e Parma. La sua ultima partita risale al 25 gennaio 2015, prima che rescindesse l’accordo con il Parma, sulla via del fallimento. Nel suo palmares uno Scudetto, due Supercoppe italiane e una Liga”.