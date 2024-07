Vieri: “La Juventus sarà la terza forza del campionato”

Christian Vieri ha fatto il suo pronostico sulla prossima Serie A: per l'ex calciatore, la Juventus sarebbe la terza forza del campionato

Ai margini della presentazione del calendario di Serie A, Christian Vieri ha parlato di quelle che potrebbero essere le principali candidate allo scudetto. Per l’ex calciatore, la Juventus si candiderebbe tra le principali antagoniste dell’Inter, tra Napoli e Milan.

Vieri sulla corsa scudetto

Ecco le sue parole: “L’Inter deve puntare a vincere tutto, anche l’anno scorso ha fatto così, uscendo però contro l’Atletico Madrid. L’Inter, come le grandissime squadre, deve pensare a vincere tutte le partite, poi conti si faranno alla fine. L’anti-Inter? C’è il Napoli di Conte che ha una partita alla settimana. Il Napoli tornerà alla grande e farà un grande campionato, Conte è uno dei migliori al mondo. Poi c’è sempre la Juventus, il Milan, le solite squadre dai… Vediamo i rossoneri chi prenderanno in attacco, anche loro lotteranno per lo scudetto”.