Juventus, allarme rosso! Thiago Motta rischia / News

Thiago Motta sembra avere le idee molto chiare ma c'è qualcosa che in casa Juventus non sta decisamente funzionando

Juventus-Parma, Thiago Motta adesso rischia grosso

La Juventus contro il Parma ha pareggiato. E non vinto. E questa, è già la prima notizia che deve far pensare. In casa il risultato da portare a casa era solamente uno, a maggior ragione se si vuole vincere lo scudetto. Quello è l’obiettivo dei bianconeri e su questo non ci piove. Deve esserlo. Ovviamente, però, da qualche ora stanno circolando delle notizie che sembra parlare in maniera estremamente chiara. E preoccupante.

La Juventus ha fatto 18 punti su 30 a disposizione. Non benissimo, diciamo noi. Il tutto, è frutto di sole 4 vittorie e 6 pareggi, 4 dei quali sono arrivati allo Juventus Stadium. Anche qui, non bene. Ma quel che più preoccupa, è che la squadra di Motta è passata dal subire 1-2 tiri in porta a partita, a subirne 7-8. E questo, è un gravissimo problema che si sta tramutando in una valanga di gol subiti. Ad esempio, 6 nelle ultime 2 partite. Per questo, Motta deve correre ai riparti. Altrimenti il rischio è tanto. E grosso. Conte è scappato a +7 e ulteriori rallentamenti potrebbero davvero mettere a rischio tutto il progetto bianconero. Non resta altro da fare che attendere, dunque. Ma Motta, deve correre. Detto questo, parlando sempre di Juventus, attenzione: Giuntoli avrebbe preso una decisione pesantissima <<<