Addio Allegri? La Juventus valuta un nome clamoroso / Borsino da urlo

Quello che sta succedendo al di fuori dal campo di gioco richiede attenzione ed in questo senso, ovviamente, Allegri ha fatto il suo massimo portando la squadra a non mollare mai e dunque, di nuovo, al terzo posto in classifica. L'impressione però è che con il nuovo processo qualcosa possa succedere ancora rispetto al posizionamento finale della Juventus in campionato e questo, potrebbe aprire le porte a dei forti cambiamenti anche rispetto alla panchina.

In questo senso noi abbiamo fatto i nostri approfondimenti e quello che abbiamo raccolto è qualcosa di estremamente chiaro. Parlare oggi di addio di Allegri non è solo folle, ma anche abbastanza fuori luogo. Ma - certificato questo - il fatto che non se ne possa parlare oggi non esclude la possibilità di un addio al termine dell'anno. Considerando che la società qualche pensierino ce lo starebbe facendo davvero. C'è voglia di aria fresca e di novità, anche all'interno di una tifoseria che in larga parte, vorrebbe vedere - visti i calciatori a disposizione di Allegri - qualcosa di meglio, lì in mezzo al campo. E allora, noi abbiamo stilato la lista degli allenatori che la Juve prenderebbe in considerazione una volta, eventualmente, saltato Allegri. E sugli ultimi due, arrivano le notizie più clamorose<<<