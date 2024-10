Serie A, da Zappacosta a Lautaro: i record più vicini

In vista dell'inizio dell'ottava giornata la Lega Serie A ha pubblicato un approfondimento su tutti i record che stanno per essere raggiunti

In vista dell’inizio dell’ottava giornata della Serie A 2024-25 la Lega Serie A in collaborazione con Opta ha pubblicato un interessante approfondimento su tutti i record che stanno per essere raggiunti. Da Zappacosta e Biraghi fino a Lautaro Martinez e Locatelli: andiamo alla scoperta delle statistiche più interessanti.

Serie A, i record più vicini

Davide Zappacosta (attualmente a quota 99) è vicino a registrare 100 vittorie nei cinque grandi campionati europei.

La prossima sarà la presenza numero 150 di Charalampos Lykogiannis in Serie A Enilive.

Mancano 2 punti all’Empoli per arrivare a totalizzare 600 punti nella sua storia in Serie A.

Cristiano Biraghi (attualmente a quota 49) è vicino a essere coinvolto in 50 reti in Serie A Enilive.

Se il Genoa riuscirà a vincere contro il Bologna, otterrà il successo numero 600 della sua storia in Serie A.

Manca un gol a Lautaro Martínez (attualmente a 132 reti) per riuscire a eguagliare Stefano Nyers (133) come miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter considerando tutte le competizioni.

Scendendo in campo contro la Lazio, Manuel Locatelli raggiungerebbe le 250 presenze in Serie A.

La prossima sarà la partita numero 100 di Mattia Zaccagni in Serie A Enilive con la Lazio.

Matteo Politano e Stephan El Shaarawy (entrambi attualmente a quota 299) sono vicini alle 300 presenze in Serie A Enilive.