Del Piero: “Allegri e i giocatori bravi ad unirsi, l’ambiente è positivo”

"L'ho vista difficile per la Juve, molto difficile, l'avevamo un po' preventivato, ma lo è stato anche in campo. Nel primo tempo la Juve ha tenuto decisamente bene il campo, non ha sofferto tantissimo, è mancata un po' nel pungere in avanti, quelle frecciate in avanti che poi ti permettono anche di far rifiatare la difesa e spaventare l'avversario. Alla fine nei 180 minuti portano a casa da imbattuti questa qualificazione. Con le loro armi sono stati premiati".