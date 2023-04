Juventus, nuova penalizzazione? Ecco cosa sta per succedere / FOCUS

Gioia doppia in casa Juventus: prima il verdetto della giustizia sportiva, poi quello del campo che ha consegnato le semifinali di Europa League alla squadra di Allegri. Ciò che conta di più, però, è quanto stabilito dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Ricorso accolto e penalizzazione annullata: la Juventus si è ritrovata catapultata momentaneamente al terzo posto in classifica. Ma che significa momentaneamente? Visto quello che è successo, è normale ci sia tanta confusione. Noi di Juvenews, allora, proviamo a fare chiarezza spiegandovi per filo e per segno tutto ciò che può succedere. Per scoprilo, non dovrete fare altro che scorrere di scheda in scheda <<<