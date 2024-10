Ventura: “La Juve non è una candidata per lo scudetto”

Dalla Juve al Napoli: le parole dell'ex commissario tecnico della Nazionale Ventura sulla lotta per lo scudetto in Serie A

Chi vincerà la Serie A? Forse è un po’ presto per rispondere ma la classifica dopo questo inizio di stagione comincia già a delinearsi. Le favorite per il titolo al momento sono Napoli, Inter e Juve, con la squadra di Conte prima in classifica e concentrata al 100% sul campionato. Sarà quindi molto probabilmente una lotta a tre da qui al termine della stagione, anche se non tutti la pensano in questo modo. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli l’ex commissario tecnico della Nazionale Ventura ha infatti detto: “Ho visto la Juventus con lo Stoccarda. Definiscono la Juve una candidata allo scudetto, ma secondo me si dice male. I bianconeri hanno sofferto troppo coi tedeschi. Oggi il Napoli è sopra alla Juventus. Il Milan ha dei problemi interni, l’unica squadra che invece va avanti a gonfie vele è l’Inter. Poi c’è il Napoli che può lavorare ogni settimana e questo è un vantaggio non indifferente”.

Juve, lo scudetto è possibile?

La Juve ha visto tanti cambiamenti nel corso dell’ultima estate, dall’allenatore fino ai giocatori. Normale quindi che all’inizio non vada tutto alla perfezione. Nonostante questo però i bianconeri restano in testa alla classifica e possono lottare a pieno titolo per lo scudetto. Fino alla fine.