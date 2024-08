Serie A, Gasperini su Koopmeiners: “ha raggiunto quello che voleva”

Le parole dell'allenatore dell'Atalanta Gasperini e del ds nerazzurro Marino sulla cessione di Koopmeiners alla Juve

Dopo una trattativa lunga ed estenuante la Juve ha ufficializzato l’acquisto di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è stato l’ultimo colpo di un’estate ricca di emozioni, la ciliegina sulla torta di un mercato quasi perfetto. In casa Atalanta, però, non hanno preso benissimo la cessione. In conferenza stampa Gasperini ha detto: “Ha raggiunto quello che voleva, a noi ha dato tanto. Sono tutti quanti felici, lo è la Juve, lui e l’Atalanta, tutti vissero felici e contenti”.

Juve, le parole di Marino su Koopmeiners

Intervistato da Sky Sport il ds nerazzurro Marino ha aggiunto: “Mercato? Siamo dispiaciuti per quello che è successo tra Koopmeiners e Lookman, ma noi siamo fieri e attaccati ai nostri valori: lavorare duramente come deve fare una piccola realtà contro le big”.