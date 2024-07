Immobile lascia la Serie A: ufficiale il trasferimento al Besiktas

La Lazio ha annunciato ufficialmente la cessione di Ciro Immobile che lascia quindi la Serie A. Il comunicato

La Lazio ha annunciato ufficialmente la cessione di Ciro Immobile che lascia quindi la Serie A. Ecco il comunicato: “La S.S. Lazio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Ciro Immobile al Besiktas JK“.

Lazio, le parole di Immobile

Al momento della partenza da Fiumicino l’attaccante aveva detto: “Un saluto ai tifosi della Lazio. Sono stati 8 anni bellissimi, è stato tutto fantastico. Ora inizia una nuova avventura. È stata una grande storia d’amore ma come tutte deve avere un’inizio e una fine. In questi giorni i tifosi mi hanno dimostrato quanto mi vogliono bene. Rammarico? Ho preso questa decisione con la massima serenità, nell’ultimo anno e mezzo le cose non sono state facili e quindi è giusto finire così. Appena arrivata l’offerta del Besiktas abbiamo deciso di intraprendere questa strada. Baroni è un grande allenatore, la Lazio è una squadra giovane e con voglia. Farò il tifo per loro dalla Turchia. Dirigenza? Deciderò in seguito se fare qualcosa dentro alla società, ma ora ho ancora voglia di giocare”.