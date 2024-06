Serie A, Galliani: “Monza in vendita? per il futuro si vedrà…”

Adriano Galliani ha parlato dei progetti del Monza: il presidente del club di Serie A non escluderebbe una vendita in un prossimo futuro

Intervistato per Cittadino, Adriano Galliani, presidente del Monza, ha parlato del cammino del suo club nelle ultime due stagioni di Serie A, promettendo continuità. Ecco le sue parole: “Non sono uno da pronostici, in passato abbiamo vinto scudetti inaspettati o chiuso decimi con squadre fortissime. Sicuramente ci sono le condizioni per fare bene. È e sarà il Monza degli ultimi due anni. Non è che non voglio sbilanciarmi, ma come diceva Berlusconi: il calcio è come la religione, ha i suoi misteri dolorosi e gaudiosi”.

Galliani sulla vendita del Monza

Inoltre, il presidente del Monza ha commentato l’ipotesi di un eventuale cessione del club: “Il rapporto dei Berlusconi con il Calcio Monza è buono. Per il futuro si vedrà, certamente può anche essere messo in vendita, ma solo se ci saranno l’opportunità e l’occasione giuste, per persone giuste a cui cederlo, altrimenti si continua con Fininvest e la famiglia proseguirà a fare quello che ha fatto finora in nome degli occhi felici di Silvio Berlusconi. Come li ho visti a Pisa nel 2022, così erano stati solamente a Barcellona nel 1989. Il Monza è stata l’ultima grande gioia del presidente. Per quanto riguarda me, non posso che continuare con la stessa passione di sempre. Assolutamente”.