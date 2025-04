Juve, Losapio: “Difficile il rinnovo del prestito di Kolo Muani”

Losapio ha parlato dell'attaccante, Kolo Muani: per il giornalista, difficilmente la Juve potrà ottenere nuovamente il rinnovo del prestito

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani. Ecco un estratto delle sue parole: “Ci sono due possibili correnti di pensiero su Kolo Muani. O va riscattato, o va rispedito subito al mittente. Certo, la terza via sarebbe più semplice, cioè quella di averlo per un altro prestito di un anno, ma è peregrino che il Paris Saint Germain possa fare un favore così grosso alla Juventus, seppur non da escludere visto lo stipendio esagerato del centravanti. In ogni caso, presa per buona la chiusura del PSG per almeno i primi mesi d’estate va fatto un rapido conto sulle qualità, ancor più che sul mero inserimento da titolare fisso su cui deciderà Tudor”.

Losapio: “Difficile affermare che Kolo Muani non sia un campione”

Il giornalista ha proseguito: "Kolo Muani è un campione oppure no? Perché questa è la domanda da farsi. Certo, si può obiettare che chi arriva a giocarsi una finale con la Francia, avendo il pallone della vittoria all'ultimo minuto, tanto scarso non deve essere. E nemmeno di livello intermedio. Quindi se la risposta è sì, bisogna capire come potere mantenere il francese anche per la stagione prossima, dove probabilmente non ci sarà una rivoluzione, ma un altro anno zero è possibile. Se la risposta è no allora meglio lasciar perdere. Francamente sembra difficile affermare che la risposta sia no".