Juve, Pavan: “Tudor con la Roma ha una sconfitta da vendicare”

Massimo Pavan ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor e del suo score personale sia da tecnico che da giocatore contro la Roma

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor, e del suo score personale contro la Roma. Ecco un estratto delle sue parole: “Igor Tudor non ha un ottimo score con la Roma, o meglio un po’ di alti e bassi, l’ultimo, male con la Lazio, perso 1-0 in un match tirato e vinto con Mancini alla fine e sceneggiata finale. Per Tudor con la Juventus tante sfide, vittorie ma anche una terribile sconfitta da vendicare, quella per 4-0 ed il famoso gesto di Totti, 4 gol ed a casa, un gesto che ha fatto storia e che infastidisce ancora oggi”.

Pavan: “La Juventus non deve perdere”

Il giornalista ha proseguito: “Vendicare il derby della passata stagione, ma soprattutto trovare una chiave di lettura per mantenere la posizione nella corsa Champions, sperando che il Napoli possa dare una mano ai bianconeri lunedì contro il Bologna. La Juventus, sicuramente non deve perdere, perché potrebbe perdere una posizione sulla Roma, potrebbe allontanare la Juventus dalla corsa Champions, dando una spallata ai bianconeri, lo stesso, forse vale per la Roma che non può perdere mentre se l’Atalanta ed il Bologna non vincono, tutto rimarrebbe com’è adesso”. Leggi anche le parole di Zambrotta sull’allenatore della Juventus <<<