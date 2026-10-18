Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria della Lazio contro la Juventus, soffermandosi sul lavoro del gruppo, sulla crescita della squadra e sul proprio percorso personale. Il tecnico ha raccontato anche un momento difficile della sua carriera, spiegando come le esperienze maturate nel tempo lo abbiano portato a cambiare il modo di gestire lo spogliatoio.

La vittoria contro la Juventus

“È la prima volta che vinco qua da allenatore, ma il merito è dei ragazzi e i complimenti vanno a loro. Si è creata una bella famiglia, abbiamo fatto un mercato con pochi soldi e siamo andati alla ricerca di ragazzi che credevano fortemente in questo progetto.

La classifica non bisogna guardarla e ora testa al Parma perché non siamo abituati a stare lì sopra. Se ci alleniamo in un certo modo possiamo sorprendere, la mentalità e la voglia erano importanti. Oggi abbiamo fatto uno step maggiore a livello di mentalità”.

Gattuso si racconta: “Non volevo più allenare”

Tra i passaggi più significativi dell’intervista a DAZN, il tecnico ha parlato delle difficoltà vissute in passato e del momento in cui aveva pensato di lasciare il mestiere.

“Ero arrivato a un bivio, non volevo più allenare e andavo a casa e avevamo sempre mal di stomaco. Poi ho fatto un percorso, ho lavorato e oggi su due-tre cose non si discute, ma su altre sono io che ascolto loro”.

Il rapporto con i giocatori e l'importanza del dialogo

“Mi arrabbio meno sui telefonini, il segreto è questo qua. Le esperienze all'estero mi hanno aiutato molto, oggi ognuno di loro ha un modo di fare e un carattere diverso”.

Bisogna parlare, ascoltarli e metterli nelle condizioni migliori di farli rendere al massimo. Sono più evoluti di quando giocavamo noi, però è importante fargli capire l'importanza di alcune cose”.