La Juventus cade all’Allianz Stadium contro la Lazio, incassando una pesante sconfitta per 0-3. Nel postpartita, ai microfoni di DAZN, Guglielmo Vicario ha analizzato la prestazione della squadra, senza cercare giustificazioni e richiamando tutto il gruppo alle proprie responsabilità. Il portiere bianconero ha sottolineato la necessità di reagire, ricordando le aspettative legate alla storia e alla maglia del club.

“Prestazione assolutamente sotto livello”

Il portiere non ha cercato attenuanti per la prova offerta dalla squadra contro i biancocelesti, chiarendo che le responsabilità devono essere condivise da tutti i componenti dello spogliatoio.

“Non c’è bisogno di fare scaricabarile, addossare colpe a nessuno. Le responsabilità vanno divise in egual modo in tutti i componenti dello spogliatoio, della squadra. Quindi le analisi le faremo con il mister perché oggi è stata una prestazione assolutamente sotto livello su tutto

Andarsi ad aggrappare ad alibi, a situazioni, non è nel mio e non ci piace, non dobbiamo neanche minimamente avvicinarci al pensiero perché non è assolutamente da Juventus”.

Il calendario non è un alibi: “Bisogna trovare una strada”

Tra i temi affrontati nell’intervista anche i tempi di recupero ravvicinati tra gli impegni. Per Vicario, tuttavia, il calendario non può diventare una giustificazione: la squadra deve trovare il modo di mantenere un livello competitivo elevato durante tutta la stagione.

“Anche perché il calendario sarà questo per tutto l’anno, quindi bisogna trovare una linea, bisogna trovare una strada affinché si possa arrivare ad essere performanti e competitivi al massimo in ogni gara”.

Vicario ai tifosi: “Ci prendiamo le responsabilità”

Nel finale, Vicario ha riconosciuto la delusione per la serata negativa e ha evidenziato quanto sia importante riconquistare la fiducia dei sostenitori attraverso prestazioni all’altezza.

“Oggi sicuramente è stata una serata negativa. Noi dobbiamo portare la gente, i tifosi con orgoglio dalla nostra parte, ma sicuramente se performiamo così di squadra non possiamo pretendere assolutamente niente”.