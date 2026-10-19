La Juventus perde 0-3 contro la Lazio e nel postpartita Gleison Bremer interviene ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione bianconera. Il difensore brasiliano, parlando da capitano, ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla squadra, sottolineando la necessità di analizzare gli errori e reagire subito in vista del prossimo impegno.

“Abbiamo fatto una brutta partita”

“Abbiamo fatto una brutta partita e stiamo un po' male, come è normale che sia dopo una partita di questa, soprattutto quando indossi una maglia della Juve. Ma dobbiamo pensare subito alla prossima partita, vedere gli errori che abbiamo fatto e ripartire, perché non c'è tempo”.

Le occasioni sprecate e i gol della Lazio

Bremer si è soffermato anche sugli episodi che hanno indirizzato la gara, evidenziando la necessità di essere più concreti sotto porta e di non concedere agli avversari la possibilità di sfruttare le occasioni create.

“Noi giochiamo bene, abbiamo giocato bene fino ai gol che hanno fatto loro, abbiamo anche avuto delle opportunità di fare gol. In quella volta ci dà un po' di delusione, perché ti crei, hai l'occasione di fare gol e non fai gol. Ti chiedi: cavolo, dobbiamo concretizzare le occasioni. E loro vengono una volta e fanno gol, dopo cambia tutta la partita”.

Il difensore ha infine ribadito l'urgenza di correggere questo aspetto: “Ma assolutamente quella è una cosa che dobbiamo mettere a posto subito”.