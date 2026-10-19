La Lazio si gode il successo per 3-0 sul campo della Juventus e guarda con fiducia ai prossimi impegni. Nel postpartita, Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di DAZN, esprimendo tutta la propria soddisfazione per il momento della squadra e sottolineando il contributo di Gennaro Gattuso nella crescita del gruppo biancoceleste.

Isaksen a DAZN: “Meritiamo tutto quello che abbiamo fatto”

L'esterno danese ha evidenziato la soddisfazione per il percorso compiuto dalla Lazio, riconoscendo il valore del lavoro svolto dalla squadra.

“Sono molto felice di questa squadra. Meritiamo tutto quello che abbiamo fatto e sono molto contento, davvero”.

Il ruolo di Gattuso: “Ha cambiato la squadra”

Isaksen ha poi rivolto parole importanti all'allenatore biancoceleste, indicando nella fiducia e nell'unità del gruppo due elementi fondamentali per i risultati ottenuti.

“Ha cambiato la squadra e ha portato fiducia. Per me è troppo importante: si vede in campo che siamo uniti e facciamo le cose giuste”.