Parma-Juventus, le PAGELLE ignoranti: MAMMAMIAAA!

redazionejuvenews – 1 Febbraio, 23:02

Coinçeao

Di Gregorio 7: Quando il Parma prova ad affacciarsi, risponde presente. Interventi puntuali che mantengono il controllo.

Kalulu 7.5: Spinge con continuità e trova l’assist per McKennie. Sulla fascia è una costante minaccia.

Bremer 8: Difensore sì, ma bomber per una sera. Anticipa tutti e segna come un centravanti vero, dominando anche dietro.

Dal 65′ Gatti 6: Spezzone utile per ritrovare ritmo.

Kelly 7: Sempre concentrato, sempre preciso negli interventi. Prestazione di grande affidabilità.

Cambiaso 5: L’autorete è un errore tecnico difficile da spiegare. Una serata in linea con un’annata complicata.

Locatelli 7.5: Regia brillante, verticalizzazioni continue e ritmo alto. Guida la squadra con personalità crescente.

Thuram 6.5: Prestazione solida e intelligente, senza eccessi ma con tante cose fatte bene.

Conceicao 6.5: Crea, serve assist, manca solo il guizzo sotto porta per completare la sua gara.

Dal 65′ Kostic 6: Amministra quando il risultato è ormai in cassaforte.

McKennie 8: Tra le linee è imprendibile. Il gol in semi rovesciata è il suo marchio di fabbrica. Prestazione totale.

Dal 74′ Cabal sv

Yildiz 6: Non al top fisicamente, chiede il cambio. Prestazione opaca ma giustificata dalla condizione.

Dal 46′ Miretti 6: Qualche buona giocata, senza però lasciare il segno.

David 7: Lavora bene per la squadra e trova anche la rete. Movimenti sempre utili per l’attacco.

Dall’80’ Openda sv

All. Spalletti 8: Squadra in crescita evidente, più matura e ora anche efficace sui piazzati. Segnali chiari del lavoro svolto alla Continassa.