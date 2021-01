Le pagelle di Juventus-Bologna: McKennie e Arthur la portano a casa

TORINO – Si chiude qui la 19esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La Juventus di Andrea Pirlo sconfigge per 2-0 all‘Allianz Stadium di Torino contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, grazie alle reti di Athur e di Weston McKennie. Ecco i voti dei giocatori bianconeri al termine della sfida.

SZCZESNY 6,5 – Nel primo tempo non viene quasi mai impensierito il portiere bianconero dagli attacchi bolognesi. All’inizio del secondo tempo viene impegnato seriamente per la prima volta da un suo compagno di squadra: Cuadrado di testa tira verso la sua porta, ma il portiere polacco salva tutto con un volo pazzesco.

DANILO 6 – Nella prima metà del match si propone molto in avanti per scambiare con i compagni. Nel secondo tempo si occupa più della fase difensiva, dando una mano a Bonucci e Chiellini nel contenere gli emiliani.

CHIELLINI 6 – Molto attento dietro il capitano della Juve nella prima parte della gara. Appena iniziato il secondo tempo, spende un giallo prezioso per fermare il velocissimo Barrow in ripartenza.

BONUCCI 6 – Anche lui, come il resto della difesa, non soffre particolari problemi nei primi 45 minuti. Nella seconda metà della gara riesce a contenere gli attacchi del Bologna. (Dal 77′ DE LIGT s.v.)

CUADRADO 6 – Nella prima frazione di gioco si muove molto, ma è veramente troppo impreciso, divorandosi un’occasione d’oro, in cui spara alle stelle invece di servire CR7. Passano solo due minuti nella ripresa e rischia di farsi autogol con uno strepitoso colpo di testa: per sua fortuna, Szczesny è in stato di grazia e si esibisce in una parata favolosa. Dopo questo episodio si riaccende e comincia a seminare scompiglio sulla fascia destra.

BERNARDESCHI 5,5 – Molto attivo l’esterno classe 1994 nel primo tempo, che si fa trovare in area in alcune occasioni, ma non riesce a trovare il gol. Anche nella ripresa è molto impreciso, sbagliando molti passaggi. (Dal 69′ MORATA 6,5 – Il suo ingresso in campo dà coraggio alla squadra, che sfrutta la sua qualità per aumentare la pressione in attacco e risalire con forza).

BENTANCUR 6 – Lotta molto a centrocampo nei primi 45 minuti, subendo molti colpi: al 2′, infatti, è già costretto a ricevere le cure dello staff sanitario. Nel secondo tempo lotta in mezzo per contenere la pressione del Bologna, molto più intensa rispetto alla prima frazione di gioco.

McKENNIE 7 – Molto attivo in mezzo al campo nella prima frazione di gioco, fraseggia con i compagni e si inserisce in area come sempre. Nel secondo tempo lotta molto in mezzo al campo e prova a scambiare con i compagni. Alla fine, trova la rete con un grande inserimento di testa su calcio d’angolo e sfiora la doppietta dopo pochi minuti. (Dal 92′ MERIH DEMIRAL s.v.).

ARTHUR 7 – Nel primo tempo è, senza dubbio, il migliore in campo, gestendo il pallone con sicurezza e con eleganza in mezzo al campo. Inoltre, mette a segno il gol dell’1-0, con un tiro dai 25 metri. Nel secondo tempo soffre un po’ la pressione del Bologna e al 52′ viene ammonito. (Dal 77′ RABIOT s.v).

KULUSEVSKI 5,5 – Nella prima frazione di gioco si muove molto lì davanti, ma non riesce ad incidere particolarmente; si becca anche un giallo per un intervento in ritardo su un avversario. (dal 77′ RAMSEY s.v.).

RONALDO 5,5 – Nel primo tempo si muove molto, ma non riesce a trovare il colpo vincente, anche perché in alcune occasioni non viene servito dai compagni. Si riattiva nella ripresa, cercando molte più giocate e tentando di concentrarsi più sugli assist per i compagni che per il tiro. Negli ultimi minuti si divora un gol.

PIRLO 6,5 – La sua Juventus gioca una gara molto fisica e intensa, riuscendo a contenere gli attacchi del Bologna e a mettendo a segno due reti. Una partita in cui la determinazione e il coraggio della squadra hanno fatto la differenza. La rincorsa alla testa della classifica è ufficialmente ricominciata alla grande.