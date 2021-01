Calciomercato Juventus, novità improvvisa: “C’è un’idea di scambio!”

TORINO – Siamo quasi alle battute finali di questa sessione invernale di calciomercato e la Juventus ora deve stringere i tempi per centrare i suoi obiettivi. Stallo per quanto riguarda il mercato in uscita, con Khedira ancora in attesa di trovare sistemazione. Come riferisce Tuttosport, nelle ultime ore per il tedesco sarebbero arrivate un paio di proposte dalla Turchia e dalla Russia. Due destinazioni che però non riscontrerebbero il favore del centrocampista, che invece preferirebbe la Premier League. Occhio però anche alle possibili operazioni in entrata. La priorità rimane l’attaccante e, come vedremo più avanti, Paratici starebbe ragionando su diversi nomi e occasioni. Ma ci sarebbero novità interessanti anche per il centrocampo, altro reparto in cui la Juve pare ancora carente.

Ipotesi di scambio a centrocampo

La notizia arriva dalla Germania, dove l’autorevole testata Bild rilancia la pista che porta a Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Il centrocampista francese avrebbe perso posizioni nelle gerarchie di Flick e per questo il club tedesco avrebbe aperto all’ipotesi di una cessione in prestito con diritto di riscatto. Una vera e propria occasione per la Juventus, che avrebbe bisogno di rinforzare la mediana e che segue il ragazzo da anni. Come confermato da Paratici, i bianconeri sono a caccia di occasioni sul mercato e questa lo sarebbe sicuramente. Oltretutto la Juventus avrebbe la carta Douglas Costa da potersi giocare. Il brasiliano, attualmente in prestito al Bayern, potrebbe essere inserito nel possibile affare Tolisso come contropartita tecnica, abbassando le pretese economiche dei bavaresi per il riscatto. Da capire se questa ipotesi possa concretizzarsi già a gennaio o se se ne riparlerà la prossima estate. Di sicuro invece, per l’immediato Paratici si sta muovendo per il reparto offensivo.

Obiettivo centravanti: Scamacca, Dzeko e non solo

Gianluca Scamacca è il preferito dalle parti della Continassa, Edin Dzeko è l’occasione dell’ultim’ora. Per entrambi però non è semplice arrivare a dama. Per il primo il Sassuolo chiede tanti soldi, la trattativa pare in una fase di stallo. Situazione molto delicata invece per quanto riguarda il centravanti bosniaco. Il Corriere dello Sport riferisce che la frattura tra Dzeko e la Roma sia praticamente definitiva e ormai quasi insanabile, ma i costi sono comunque alti. Il giornalista Riccardo Re ha fatto il punto della questione in diretta su Sky Sport: “Dzeko non è stato convocato contro lo Spezia, ma rimane comunque complicato per qualsiasi top club, come la Juve, imbastire una trattativa a gennaio con la Roma per acquistarlo a titolo definitivo. Per quanto riguarda Scamacca, i bianconeri sono interessati ma, così come per Dzeko, al momento è praticamente impossibile pensare ad un suo acquisto e a titolo definitivo”. Ecco perché Fabio Paratici starebbe valutando anche altre possibili alternative per l’attacco. Noi ne abbiamo individuate ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<