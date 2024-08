Tra gag televisive e l’omaggio a Kobe: la giornata di oggi

Molte notizie anche oggi in questo 13 aprile, incentrato anche sull'omaggio della Juve in onore di Kobe Bryant, all'ultima partita in carriera

MERCOLEDI’

Molte notizie anche oggi in questo 13 aprile, incentrato anche sull’omaggio della Juve in onore di Kobe Bryant, all’ultima partita in carriera. Non solo omaggi, anche la gag di Bonucci ospite da Alessandro Cattelan e le solite voci di mercato. Iniziamo proprio dalla coppia Bonucci-Cattelan: CONTINUA A LEGGERE

LA GAG

La Juventus si prepara alla sfida di domenica pomeriggio contro il Palermo e riesce anche ad avere dei momenti di svago. E’ il caso di Leonardo Bonucci, ospite di Alessandro Cattelan nella trasmissione “e poi c’è cattelan” in onda su Sky. Il difensore bianconero ha prima spiegato la sua esultanza che, all’epoca del gol vittoria contro la Roma, scatenò moltissime polemiche, e poi si è reso protagonista di una divertente gag che ha prontamente postato sul suo profilo Instagram: “E’ un gesto coniato dai miei amici. Al primo anno di Juventus, c’era la scommessa che se avessi fatto 5 gol in un anno e avessi esultato in quella maniera, loro si sarebbero rasati tutti i capelli”. Non solo gag, a Vinovo il duo Allegri-Pogba ha voluto omaggiare così Kobe Bryant: CONTINUA A LEGGERE

KOBE DAY

[fncvideo id=”151965″]

TORINO – Divertimento in casa Juve come si evince dalla pagina ufficiale Facebook della società bianconera. Evidentemente dopo essersi portati a 6 punti di vantaggio sul Napoli il clima a Vinovo si è fatto meno pesante. questa mattina mister Allegri e i giocatori si sono svagati un po’, facendo qualche tiro a canestro. Il momento più divertente è stata la sfida tra l’allenatore e Paul Pogba. Sicuramente il fisico del francese è più simile a quello di un cestista, ma non si è trattato di una gara sotto canestro, bensì di una gara di tiro. Dalla distanza il mister toscano non è inferiore al transalpino e la sfida ha regalato spettacolo. Non sappiamo bene il risultato finale, ma lo notizia più bella è sapere che c’è complicità tra il campione e Allegri, che fa ben sperare sul futuro del calciatore. Questo il commento apparso sulla pagina Facebook della Juventus: “Cosa direbbe Kobe Bryant di questi due fuoriclasse del basket?‪#‎ThankYouKobe‬ ‪#‎KobeDay‬”. Non solo notizie interne alla Juve, anche da fuori arrivano notizie di mercato e voci che smentiscono le trattative con la Juve: CONTINUA A LEGGERE

MERCATO

Caprari parla in conferenza stampa e nega possibili contatti con la Juve, mentre si parla di Genoa e Sassuolo interessate a lui. L’intermediario di André Gomes non nega trattative né con il Napoli né con la Juve, anche se non sarà difficile convincere il Valencia, destinato a dire addio a Feghouli che andrà via in estate a parametro zero. Il Bayern spinge per Hummels e l’arrivo del centrale tedesco libererebbe Mehdi Benatia, obiettivo numero uno per la difesa bianconera. In Italia la Juve osserva Pedro Pereira della Samp e la coppia Vazquez-Lazaar del Palermo, mentre dall’Inghilterra si parla di United a un passo da James Rodriguez. Sempre dall’Inghilterra il Tottenham spinge per Mandzukic, mentre la Juve potrebbe pensare a Santon per la prossima stagione. Nel frattempo aumenta il rammarico per la Juve in ottica Champions e Sacchi rincara la dose: CONTINUA A LEGGERE