Tanti auguri Leo: Bonucci spegne 30 candeline, esemplare dentro e fuori dal campo

Il difensore bianconero ha vissuto un anno clamoroso, diventando un vero e proprio esempio per le sue qualità tecniche ed umane

TANTI AUGURI LEO

Il difensore della Juventus e della nazionale Leonardo Bonucci spegne oggi trenta candeline. L’ex giocatore di Inter, Pisa e Bari ha ricevuto moltissimi messaggi di auguri quest’oggi, a cominciare dalla Juventus che tramite i propri profili social ha lanciato l’hashtag #30nuccibday. Trent’anni che Bonucci festeggia al vertice, dopo un anno che lo ha messo in luce per le grandissime prestazioni in campo, ma anche per la vita fuori dal campo, dove Leo è stato eccezionale meritandosi l’affetto di tutti i tifosi, juventini e non. Riviviamo in cinque momenti l’annata di Bonucci, a cominciare dalla sua definitiva consacrazione a livello mondiale: CONTINUA A LEGGERE

LA CONSACRAZIONE

Non bastavano cinque scudetti e un dominio incontrastato in Italia, prima di quest’estate c’erano ancora diversi dubbi sulle qualità di Leonardo Bonucci. Tutto questo prima di Euro2016, la vetrina che il difensore della Juventus ha sfruttato al meglio esaltando il 3-5-2 di Antonio Conte che ha fatto emozionare tutta l’Italia. Strepitoso l’assist per Giaccherini nella partita inaugurale contro il Belgio, perfetto agli ottavi contro la Spagna e monumentale nei quarti di finale contro la Germania, segnando anche il rigore del pareggio a un certo Manuel Neuer. Nonostante le sue prestazioni, la UEFA lo ha escluso dalla top 11 di Euro2016, ma questo non ha frenato le tante squadre che si sono innamorate di Bonucci.

ITALIAN DREAM

Nel giro di poco tempo Bonucci è diventato “The Italian Dream”. Il sogno italiano per mezza Europa, dalla Premier alla Liga, tutti volevano il difensore della Juventus dopo la manifestazione continentale francese. Da Conte che lo voleva per il suo Chelsea all’idea Real Madrid, fino all’interesse molto concreto di Pep Guardiola per il nuovo Manchester City. Una trattativa poi confermata dallo stesso Bonucci, che nonostante l’offerta clamorosa dei cityzens ha però deciso di prolungare il suo matrimonio con la Vecchia Signora, rispedendo al mittente un contratto da quasi dieci milioni di euro netti a stagione.

L’AMORE DELL’ITALIA

Nel momento più alto della carriera di Leonardo Bonucci, la vita decide di giocargli un bruttissimo scherzo nel mese di agosto. Una mancata convocazione per la seconda partita di campionato contro la Lazio sorprende tutti, la Juve fa sapere che Bonucci ha dei problemi familiari che di lì a poco diventeranno di dominio pubblico. Tutto il popolo italiano, dai tifosi juventini ai meno interessati al calcio, si stringono intorno al dolore della famiglia Bonucci per la malattia del piccolo Matteo. Fortunatamente il figlio di Leo si riprende, il difensore della Juve torna in campo e decide di raccontare il suo periodo difficile con le lacrime agli occhi in una delle interviste più toccanti degli ultimi anni. Un’immagine che ha ancora una volta commosso il mondo del calcio, rendendo Bonucci un esempio di vita oltre che un grande calciatore.

RIPRENDERSI LA JUVE

La quiete, dopo la tempesta. All’inizio del 2017 Leonardo Bonucci torna a comandare la sua difesa dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per due mesi, ma a metà febbraio succede l’imprevedibile. Lo screzio tra Leo e Allegri durante Juventus-Palermo rischia di interrompere definitivamente l’avventura di Bonucci in bianconero, il difensore finisce addirittura in tribuna nella delicatissima sfida di Champions contro il Porto al Do Dragao. Un’esclusione che rilancia, inevitabilmente, le voci su un suo addio alla Juve, con le big inglesi che tornano subito a corteggiare Bonucci. Leo però non vuole lasciare così la sua Juve, riconosce il suo errore e si riprende il suo posto al centro della difesa, rinnova il contratto con la società bianconera e chiude definitivamente il cerchio con le due prestazioni super contro il Barcellona che portano la Juve in semifinale di Champions League.

IL CALCIO CHE CI PIACE

Come se non bastasse, Leonardo Bonucci decide anche di dare una lezione di tifo e mostra il lato più bello del calcio. Suo figlio Lorenzo, nonostante il padre sia una bandiera della Juventus, è un grandissimo tifoso del Torino e ammira molto il gallo Belotti. Oltre alle tante immagini casalinghe postate sui social dove Lorenzo indossa la maglia del numero 9 granata, sabato sera Bonucci ha portato suo figlio allo Stadio Olimpico per assistere a Torino-Sampdoria. Un’immagine che ha fatto il giro del web e ha messo ancora una volta in luce tutta la grande classe di Bonucci, che a trent’anni è diventato un’icona del calcio italiano.