PROMESSA – Agente Di Massimo: “La Juve ha anticipato i tempi…”

PROMESSA – Dall’Avezzano in Serie D, alla Juventus. È successo davvero ad Alessio Di Massimo, passato dai Dilettanti alla Primavera di mister Grosso, dove ha già cominciato a giocare e convincere. Ci ripensa su, a distanza di tempo Donato Di Campli, procuratore fra i tanti di Marco Verratti e protagonista della trattativa legata a Di Massimo. La Juve lo ha puntato, e l’acquisto ha assunto contorni clamorosi. Ecco le sue dichiarazioni: “All’estero succede spesso che un calciatore passi dai Dilettanti ai professionisti; spesso la Serie D è un campionato più formante della Primavera e la Juventus, con l’acquisto di Di Massimo, disponibile da gennaio, ha aperto una nuova era. Non ci si deve limitare ai soli professionisti per scoprire nuovi talenti e in questo modo la Juventus ha confermato ancora una volta di saper anticipare i tempi programmando in maniera vincente il proprio futuro”.

