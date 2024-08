Pjaca, il crociato fa crac: la rabbia social dei tifosi bianconeri

Su twitter gli juventini se la sono presa con la sosta delle Nazionali che costringerà ai box a lungo il croato

IL GRAVE INFORTUNIO

TORINO – Un amichevole che può costare molto caro a Marko Pjaca, a Tallinn l’esterno croato si è infortunato al crociato del ginocchio destro e rimarrà ai box almeno sei mesi. Come Marchisio dodici mesi fa, la stagione di Pjaca è finita e con ogni probabilità anche l’anno prossimo il croato farà fatica ad essere al 100% della condizione, come dimostrato dal Principino in questo 2016/2017. Questo è il secondo infortunio grave che subisce Pjaca con la maglia della Croazia e i tifosi della Juventus hanno esternato tutta la loro rabbia sui social: CONTINUA A LEGGERE

ODIO LA PAUSA

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/fedezic/status/847104815108894721″]

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

“RABBIA ALLEGRI”

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/2STRONZ4U/status/847109425668276224″]

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

GIOVINCO “GIGANTE”

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/tal_Marco/status/847104463244529665″]

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

FAIR PLAY INTERISTA

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/francicciaRib/status/847100356937089027″]

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

MAI UNA GIOIA

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/FedeCarbs/status/847094539357708288″]

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

ANNATACCIA

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/cosicapi63/status/847082120396845056″]

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

MALEDETTE AMICHEVOLI

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/marinopetrelli/status/847080202572382209″]

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

STAGIONE BUTTATA

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/GioPaini23/status/847079298666258432″]

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

APPLAUSI ALLA CROAZIA

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/GiovanniPompeo/status/847077349816500224″]

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

CAMBIARE NO EH?

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/MatteoMascia13/status/847077279985537024″]

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

NIENTE DRAMMI

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Hermesjuventino/status/847072558700773376″]

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/intoccabile_l/status/847052041440677889″]