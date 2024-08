Mercato, tutti i colpi dell’ultimo giorno di Marotta. Non sempre è andata come doveva

Acquisti delle ultime ore, spesso rincalzi a causa di altri mancati arrivi. Alla Juventus hanno quasi sempre fallito

ACQUISTI LAST DAY

TORINO – Si sa che molto spesso in Italia, ma non solo, il mercato si movimenta particolarmente nell'ultimo giorno a disposizione. Le ore finali di ogni sessione regalano colpi spesso inaspettati e occasioni low cost che poche volte si rivelano acquisti azzeccati. Nonostante le ottime campagne di Marotta da quando è alla guida del mercato dei bianconeri, tanti sono anche i colpi arrivati alla Juventus nell'ultimo giorno di mercato che non sempre hanno fatto benissimo ma hanno deluso le aspettative. L'ultimo è Juan Cuadrado, ritornato a Torino dopo la felice esperienza della scorsa stagione. La speranza è che il colombiano non faccia la fine di quelli che lo hanno preceduto e che vi presenteremo ora.

DALL’ARSENAL

In ordine cronologico il primo è Armand Traorè. Arrivò il 31 agosto del 2010 dall'Arsenal. Alla Juventus 10 presenze e 0 reti prima di tornare alla base.

DAL CAGLIARI

Il 31 gennaio del 2011 Marotta chiuse una complicata operazione con il Cagliari per portare Alessandro Matri in bianconero. L'attaccante allora era ancora in rampa di lancia e la sua stagione e mezza alla Juventus non fu così negativa come si può pensare. Sono 27 le segnature in 69 gare di campionato con la Juventus. Il giocatore tornò anche una seconda volta a Torino il 2 febbraio del 2015, e ha regalato con una rete ai supplementari la Coppa Italia ai bianconeri contro la Lazio.

DALL’AMBURGO

Il 31 agosto del 2011 a Torino arrivò con grande entusiasmo l'olandese Eljero Elia, proveniente dall'Amburgo. Doveva diventare uno dei giocatori cardine di quella Juventus, ma in realtà i tifosi bianconeri ebbero la possibilità di vederlo in sole 4 occasioni. Tornò poi subito in Germania, al Werder Brema.

DALL’ATALANTA

31 gennaio 2012, dall'Atalanta arriva Simone Padoin. Ben 4 anni alla Juventus con un ruolo da gregario e di portafortuna. Grazie al web e ai social è diventato uno degli idoli dei tifosi bianconeri, e solo quest'anno ha abbandonato Torino per trasferirsi al Cagliari.

DALL’ARSENAL

Il 31 agosto del 2012 arriverà un altro bianconero che non ha lasciato ricordi significativi sul campo ma solamente fuori dal campo per il suo spirito ironico. Stiamo parlando di Nicklas Bendtner, fresco di contratto firmato con il Nottingham Forest. Per lui solo 11 presenze totali in bianconero senza mai andare in goal.

DALLO SHANGHAI

Altro attaccante che arrivò alla Juventus per provare a rilanciarsi ma senza fortuna fu Anelka. Il francese, non riuscì ad imporsi. Firmò il 31 gennaio 2013 ma 6 mesi dopo la sua avventura bianconera era già terminata.

DAL SOUTHAMPTON

Un anno dopo Anelka, il 31 gennaio 2014 fu la volta di un altro attaccante, questa volta più giovane e stravagante. Si tratta di Osvaldo, che arrivò dal Southampton, dopo aver in estate lasciato la Roma. Viene ricordato proprio per la rete segnata all'ex squadra all'ultimo minuto di una gara che sembrava voler finire in parità. L'anno seguente finì poi all'Inter senza trovare fortuna. Pochi giorni fa ha annunciato il suo ritiro prematuro dal calcio.

GLI ULTIMI COLPI

Negli anni successivi è andata leggermente meglio. La Juventus e Marotta hanno deciso di portare a Torino giocatori più giovani ma anche affidabili. Nel 2015 tra gennaio e agosto, sono arrivati come colpi last minute Lemina, Sturaro e Hernanes. Tutti e tre fanno ancora parte della rosa bianconera, ma solo i primi due sono due punti fermi della squadra su cui Allegri punta. Il secondo invece, la scorsa stagione arrivò come rincalzo dopo i “no” di Gotze e Draxler. La sua esperienza in bianconero doveva terminare proprio il 31 agosto 2016, ma alla fine con il Genoa non se ne è fatto più nulla.