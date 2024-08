Mercato, Morata verso l’addio, la Juventus ha già i sostituti

Il futuro dello spagnolo potrebbe essere in Francia o Inghilterra, intanto previsto incontro con il Real Madrid

ADDIO MORATA

TORINO – Archiviata la Champions League con la vittoria dell’undicesima coppa, anche il Real Madrid può iniziare adesso a pensare al calciomercato. C’è da risolvere soprattutto la spinosa questione legata ad Alvaro Morata. Come riporta stamane il Corriere dello Sport, sarebbe previsto a breve un incontro tra la Juventus e gli spagnoli, che molto probabilmente eserciteranno il diritto di “recompra”. Il giocatore però, come riporta la Gazzetta dello Sport nell’odierna edizione, tornerà a Madrid solo di passaggio. Su di lui infatti sono piombate prepotentemente Chelsea e Psg, mentre si defila l’Arsenal. La Juventus intanto ha individuato tre giocatori che potrebbero sostituirlo il prossimo anno. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE…

[fncvideo id=”159735″]

DALLA FRANCIA

Cavani, classe 1987, Psg

CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE…

DALL’INGHILTERRA

Lukaku, classe 1993, Everton

CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE...

DALLA FRANCIA 2

Batshuayi, classe 1993, Marsiglia