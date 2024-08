Le voci, Totti: “Calciatori come nomadi, seguono i soldi e non il cuore”

Le parole del capitano della Roma che si è riferito indirettamente a Pjanic e Higuain

L’INTERVISTA DI TOTTI

TORINO – Il capitano della Roma Francesco Totti, ha rilasciato a Gazzetta World delle dichiarazioni al veleno su Higuain e sul suo ex compagno di squadra Miralem Pjanic. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE…

SU PJANIC

Ecco le sue parole, dette senza nominare i due nuovi giocatori della Juventus, ma il cui riferimento è abbastanza chiaro. “I calciatori oggi sono un po’ come i nomadi, seguono i soldi e non il cuore. Forse è questa la differenza tra me e tutti gli altri. Non sono in tanti gli atleti che seguono il loro cuore. Scelgono di andare altrove per vincere e guadagnare di più, sono un po’ come dei nomadi. Se avessi pensato solo ai soldi avrei lasciato la Roma 10 anni fa. Avrei guadagnato di più di quanto faccio ora. Per me si tratta di altro, di passione, non di soldi”.

