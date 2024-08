La ricorrenza: 6 anni fa la nomina di Andrea Agnelli a Presidente

Tante le novità da quel giorno, a cominciare dalla posizione in classifica della Juve, tornata a vincere dopo anni di grandi difficoltà

IL PRESIDENTE

“Andrea Agnelli sarà Presidente della Juventus” questo il comunicato datato 28 aprile 2010 apparso sul sito ufficiale dei bianconeri. Tante le novità da quel giorno, a cominciare dalla posizione in classifica della Juve, tornata a vincere dopo anni di grandi difficoltà. Momenti storici e clamorosi tonfi con un’unica parola d’ordine: “vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta”. Dalla disfatta di Del Neri alla consacrazione con Allegri, passando per il periodo dei record di Antonio Conte, tutto in sei anni gloriosi di storia bianconera. Cominciamo dal principio: CONTINUA A LEGGERE

DISASTRO

La disfatta di Parma del 15 maggio del 2011, firmata da Sebastian Giovinco, segna ufficialmente la fine del rapporto con Del Neri in un’annata disastrosa chiusa al settimo posto.

STORIA

L’inaugurazione dello Juventus Stadium dell’8 settembre 2011 rappresenta il punto di svolta della storia bianconera.

IL RITORNO

Dopo anni difficili tra Serie B e settimi posti, la Juventus il 6 maggio del 2012 torna a festeggiare lo Scudetto sul campo neutro di Trieste

IL FLOP

La cocente eliminazione dalla Champions per mano del Galatasaray rappresenta l’unico fallimento dell’era Conte sulla panchina bianconera

RECORD

La vittoria dell’Olimpico a firma Osvaldo permette alla Juve di superare il record di 97 punti dell’Inter di Mancini (ritoccato a 102).

LE LACRIME

La finale di Berlino contro il Barcellona fa piangere i tifosi bianconeri e molti protagonisti della cavalcata europea, tra cui Andrea Pirlo

POKERISSIMO

La vittoria a Firenze di domenica scorsa certifica, grazie alla successiva sconfitta del Napoli a Roma, la conquista del quinto scudetto consecutivo, record per il calcio italiano

E adesso? Manca solo la Champions! Per questo Marotta ha già pronti cinque colpi da mettere a segno: CONTINUA A LEGGERE