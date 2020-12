La Juventus celebra sui social la grande vittoria contro il Parma

TORINO – Un altro grande risultato raggiunto dagli uomini di Andrea Pirlo, che ieri sera hanno sfornato un’ottima prestazione. La Juventus, infatti, ha battuto per 4-0 il Parma di Fabio Liverani sul campo del Tardini, in una trasferta molto fortunata. In questo modo, i bianconeri sono rilanciati nella rincorsa al Milan, che adesso si trova ad un solo punto di distanza (anche se con una partita in meno).

Il merito, ancora una volta, è stato di Cristiano Ronaldo, autore di una straordinaria doppietta, ma anche di Alvaro Morata, andato in rete diverse volte in stagione, e di Dejan Kulusevski, che vuole riconquistare la fiducia del mister. Data l’importanza di questa partita nel campionato bianconero, la Juve ha voluto celebrare sui social la grande vittoria. “‘ Puoi farmi la sintesi di Parma-Juve?’ ‘Certo!’” ha scritto il club sul proprio profilo Twitter, indicando una foto che ritrae i tre marcatori mentre si abbracciano. Giocando in questo modo, le due milanesi dovranno fare molta attenzione alla carica della Vecchia Signora. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<